İstanbul Finans Merkezi'nde Alışveriş Merkezi Su Baskını

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Finans Merkezi içerisinde yapımı devam eden alışveriş merkezini su bastı. Yaşanan olayda AVM'nin tavan kısmında çökme meydana geldi.

Olay, İstanbul Ataşehir Finans Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Finans Merkezi içerisinde yapımı devam eden alışveriş merkezinin tavanında su basması sonucu çökme meydana geldi. İçeride kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı engelledi. AVM yapımında çalışan işçiler ise durumu yetkililere bildirerek önlem aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. - İSTANBUL