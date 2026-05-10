Esenyurt'ta plastik poşet fabrikasında yangın
Esenyurt'ta bir plastik poşet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan yok, ancak fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plastik poşet imalatı yapılan 6 katlı fabrikanın 5 ve 6. katlarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı