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İstanbul'daki yangınla ilgili başmüfettişler görevlendirildi

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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişi görevlendirilmiş olup, İstanbul Bölge Müdürümüz olay yerine hareket etmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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