Haberler

İstanbul'da Yatırımcıyı Dolandıran 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu bir yatırımcıdan yaklaşık 197 milyon euro dolandıran 9 şüpheli, sahte belgelerle yatırımı oyalamakla suçlanıyor. Şüpheliler, dolandırıcılık ve örgüt kurma suçlarıyla yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu yatırımcıdan Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon euro alan ve sahte belgeler düzenleyerek uzun süre oyalayan 9 şüpheli, mevcutlu olarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan müştekiden Türkiye'de yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon euro para alan şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek yatırımcıyı uzun süre oyaladıkları aktarıldı. Şüphelilerin daha sonra müşteki tarafından verilen paraların izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilen şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi, özel belgede sahtecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen 10 şüpheli dün yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Öte yandan yurt dışında bulunan şüpheli bir avukatın kendisinin ifade vermeye geleceğini bildirdiği aktarıldı. 9 şüphelinin ise savcılıkta ifadesinin alınması için mevcutlu olarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.