İstanbul'da Yatırımcıyı Dolandıran 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu yatırımcıdan Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon euro alan ve sahte belgeler düzenleyerek uzun süre oyalayan 9 şüpheli, mevcutlu olarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan müştekiden Türkiye'de yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon euro para alan şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek yatırımcıyı uzun süre oyaladıkları aktarıldı. Şüphelilerin daha sonra müşteki tarafından verilen paraların izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilen şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi, özel belgede sahtecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen 10 şüpheli dün yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Öte yandan yurt dışında bulunan şüpheli bir avukatın kendisinin ifade vermeye geleceğini bildirdiği aktarıldı. 9 şüphelinin ise savcılıkta ifadesinin alınması için mevcutlu olarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirileceği öğrenildi. - İSTANBUL