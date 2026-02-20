Haberler

Yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında, bir spor kulübünün eski yönetici ve çalışanlarının yasa dışı bahis sitesi sahibi oldukları tespit edildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, bir spor kulübünün eski başkanı ve bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini çeşitli spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

Yasa dışı bahis organizasyonundan sağlanan gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları üzerinden kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şirkete, 1 futbol kulübüne, 6 araca, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 iş yerine el konuldu.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 10 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlikçe 5 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi. - İSTANBUL

