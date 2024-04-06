İstanbul'da yabancı iş insanlarını tehdit eden dolandırıcılar yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit ederek dolandırdığı iddia edilen ve aralarında polis memurlarının da olduğu 6 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden yabancı uyruklu 2 kişi tutuklanırken, olayda adı geçen 2 polis adli kontrol şartıyla serbest kalarak açığa alındı. Diğer 2 polis ise serbest bırakıldı.

İddiaya göre, 20 Şubat Salı günü polis memuru E.K. ile H.Ç. ellerinde hiçbir resmi yazı olmadan yabancı uyruklu iş insanı Adnan A.'nın Avcılar'da bulunan evine geldi. Eve gelen polis memurları E.K. ile H.Ç. kısa bir sorgudan sonra iş insanını evinden alıp götürdü. Polis memurlarının, gecenin bir vakti evinden aldığı iş insanı Adnan A.'yı tehdit ve şantaj yaparak para istedikleri öne sürüldü. 20 Mart Çarşamba günü ise yabancı uyruklu iş insanı Abdülkerim M., polis memurlarıyla iş birliği içerisinde olduğu öne sürülen yabancı uyruklu Hussam S. tarafından arandı. Whatsapp'tan aramayı gerçekleştiren Hussam S. iş insanına, hakkında çok önemli bir dosya olduğunu, yarın iş yerine polis memurlarının geleceğini ve iş yerine gitmemesi gerektiğini söyledi. Ardından polis memuru E.K., H.Ç., O. A. ve M.K, Abdülkerim M.'ye ait Esenyurt'ta bulunan iş yerine geldi. Şüpheliler, Abdülkerim M.'yi iş yerinde bulamayınca bir süre sonra oradan ayrıldı. Konuyu, daha önce benzer bir olay yaşayan arkadaşı Adnan A. ile paylaşan Abdülkerim M. avukata danışmaya karar verdi. Avukatı Feyzi Sunar ile savcılığa giden Abdülkerim M. suç duyurusunda bulundu.

Suçüstü yakalandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Bu esnada, Hussam S., ikinci kez aradığı Abdülkerim M.'ye polislerin dosyayı kapatmak için 50 bin dolar istediklerini fakat kendisinin polisleri 20-30 bin dolar karşılığında ikna edebileceğini söyleyerek Esenyurt'ta buluşmak istedi. Abdülkerim A. 23 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde parayı teslim etmek üzere belirlenen adrese geldi. Buluşma yerine Habib K. ile Hussam S. siyah bir otomobille, polis memuru E.K ile H.Ç. ise beyaz bir otomobille geldi. Buluşmada, Abdülkerim M. seri numaraları kayıtlı 20 bin doları teslim ettiği Hussam S. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada kısa sürede şüpheli polis memurları E.K., H.Ç., O. A., M.K ile Habib K. yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen yabancı uyruklu Habib K. ile Hussam S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memuru E.K. ile H.Ç. de yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla açığa alınarak serbest bırakıldı. Polis memuru O.A. ile M.K ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL