Özel'in talimatıyla görevden alınan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

İstanbul'da Spor Bahisleri İntihara Sürükledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, bahis borcu yüzünden bunalıma girerek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan U.M.N.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

İstanbul'da sportif bahis intihara teşebbüse sürükledi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru U.M.N., beylik tabancası ile intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedavisi devam eden polis memurunun bahis borcu yüzünden bunalıma girip intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli 8 yıllık polis memuru U.M.N., dün akşam saat 19.30 sıralarında kendisine ait otomobilin içerisinde beylik silahlı ile intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası harekete geçen meslektaşları otomobilin yanına geldiklerinde arka koltuğunda polis memuru U.M.N.'yi yaralı halde kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı olarak Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan polis memurunun vücuduna giren merminin ameliyat ile çıkarıldığı, ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Borçları yüzünden ailesine mektup yazarak intihar girişiminde bulunduğu aktarılan U.M.N., ne kadar borcu olduğu ise öğrenilemedi. Hastanedeki tedavisi süren ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilen evli ve bir çocuk sahibi olan polis memurunun, ailesine bir vasiyet mektubu bıraktığı, o mektupta ise aracının satılarak borcun bir kısmının ödenmesini istediği öne sürüldü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.