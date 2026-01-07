Haberler

Büyükçekmece'deki adli emanet soygununda şüphelilerin yazışmaları ortaya çıktı

Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana gelen soygunla ilgili soruşturma kapsamında, çalınan ziynet eşyalarının peşinde olan şüphelilerin WhatsApp mesajları ele geçirildi. Mesajlarda, soygundan elde edilen para ile oto galeri açma planları yapıldığı görüldü.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan, İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyaları çalıp, İngiltere'ye kaçan adli emanet memurunun yakınları olduğu iddia edilen şüphelilerin çalınan zimmetlerle alakalı konuştukları mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda, soygundan gelen para ile oto galeri kurmak istediklerine dair yazışmalar görüldü.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari zimmet memuru Erdal T.'nin yakınları olduğu iddia edilen şüphelilerin whattpsapp üzerinden çalınan zimmetlerle alakalı konuştukları ortaya çıktı. Konuşmalarda bir şahsın, soygundan gelmesi planlanan para ile oto galeri kurmayı istedikleri, araç alım satışı yapacaklarına dair planlar yaptıkları görüldü. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

