İstanbul'da Sahte Para Operasyonu: 4.5 Milyar TL Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı." - ANKARA