İstanbul'da Sahte Para Operasyonu: 4.5 Milyar TL Değerinde Sahte Döviz Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz bulundu. Operasyonlarda 5 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa