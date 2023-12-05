Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da park halindeki 5 otomobili çalan hırsızlar yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da farklı tarihlerde park halindeki 5 otomobili çalan hırsızlar güvenlik kameraları ve polis sayesinde yakalandı. 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da park halindeki 5 otomobili çalan hırsızlar önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

İstanbul'da farklı tarihlerde park halindeki 5 otomobili çalan hırsızların yakalanmasına yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü. O anlarda, şüphelilerin otomobille olay yerine gelip, birinin araçtan inerek park halindeki başka bir otomobile yöneldiği, kısa süre içinde hedefteki otomobili çalıştırıp iki araçla beraber bölgeden uzaklaştıkları görüldü. Araştırmasını derinleştiren ekipler, 3 kişinin kimliğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen A.E (33), A.Y (21), F.Ş (39) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin oto tamircisi, diğerinin oto elektrik tamircisi olduğu bilgisi edinildi. Yakalanan şahıslar, Gayrettepe'de bulunan Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek sorguları yapıldı. Sorgulanan şahısların 5 hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi. A.E'nin 5 suçtan kaydı, F.Ş.'nin ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunduğu belirlendi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2023 ALES 3 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? ÖSYM.GOV.TR Sonuç Sorgulama Ekranı! Trigliserid nedir? Trigliserid kaç olmalı, neden yükselir? Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesi belirtileri neler? Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title