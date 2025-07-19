İstanbul'da Kuyumcudan 600 Bin Dolar Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Hırsızlar Yakalandı

İstanbul'da Kuyumcudan 600 Bin Dolar Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Hırsızlar Yakalandı
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İstanbul Fatih'te bir kuyumcudan 600 bin dolar değerinde ziynet eşyası çalan üç hırsız, güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. 23 ve 37 suç kaydı bulunan şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Fatih'te bir kuyumcudan yaklaşık 600 bin dolar değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerin hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 23 suç kaydı, 12 aranma, 6 yıl 1 ay 22 gün kesilmiş cezası bulunan Ş.K., 37 suç kaydı, 11 aranma, 10 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan T.Ö. ve A.Ö.K isimli 3 şüpheli yakalandı.

Olay, 28 Mayıs'ta Fatih'te Molla Fenari Mahallesi Nuru Osmaniye Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı motosiklet ile 4 şüpheli, kepenk kumandasını kopyaladıkları kuyumcuya geldi. Kumandayla kepengi açan 2 şüpheli ardından cam kapıyı kırdı. İçeriye giren hırsızlar, ziynet eşyalarını ellerindeki çantaya doldurdu. Yaklaşık 600 bin dolar değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Mağaza Müdürü B.K.'nın şikayetinin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri hırsızları tespit etti. Kimlikleri belirlenen 23 suç kaydı, 12 aranma, 6 yıl 1 ay 22 gün kesilmiş cezası bulunan Ş.K. (22) ile 37 suç kaydı, 11 aranma, 10 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan T.Ö. (22) 27 Haziran'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için devam ettiği çalışmalarda, kimliği belirlenen ve 12 suç kaydı bulunan A.Ö.K. (36) 4 Temmuz'da yakalandı. Gözaltına alınan A.Ö.K. işlemlerinin tamamlanmasından sonra adli makamlara sevk edildi. A.Ö.K. da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 2 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin cam kapıyı kırdıkları daha sonra da içerideki ziynet eşyalarını çantaya doldurarak kuyumcudan kaçtıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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