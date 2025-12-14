Haberler

Esenyurt'ta kuyumcu soygunu girişimi kamerada: Hırsızlar alarm çalınca böyle kaçtı

Güncelleme:
Esenyurt'ta kuyumcu dükkanına girmeye çalışan hırsızlar, alarm sisteminin devreye girmesiyle panikleyerek olay yerinden kaçtı.

İstanbul Esenyurt'ta, gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına girmek isteyen hırsızlar, kepenkleri açmak istedikleri sırada alarm sisteminin devreye girmesiyle büyük korku yaşadı. Dükkana giremeyen şahıslar olay yerinden uzaklaştı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde dün sabaha karşı 4 hırsız, gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına girmek istedi. Araçla gelen soyguncular, hızla dükkana yönelerek, kuyumcunun kepengini açmaya çalıştı. Şahıslar, ellerindeki aletle kepenk kilidini zorladıkları sırada dükkanın alarm sistemi devreye girdi. Bunun üzerine büyük panik yaşayan şüpheliler, tüm zorlamalara rağmen dükkana giremeden geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların o anları kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
