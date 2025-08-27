İstanbul'da Kaybolan Rus Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov için arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor. Sahil Güvenlik ekipleri İstanbul Boğazı'nda arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edilmişti. Denizde kaybolan yüzücü için aynı gün arama çalışmalarına başlanmıştı. Svechnikov'un kaybolmasının 4'üncü gününde arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü Svechnikov için arama kurtarma çalışmalarını ilk günden bu yana sürdürüyor. Çalışmalarda komutanlığa bağlı dalış timleri belirlenen noktalarda Yandan Taramalı Sonar (YTS) destekli cihaz kullanıyor. - İSTANBUL

