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İstanbul'da Glasgow Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Biri çarptı diğeri ezdi

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen İskoç taraftara, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan taraftarı arkadan gelen başka bir araç ezdi. Taraftar olay yerinde hayatını kaybederken korkunç kaza kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında dehşet yaşandı. Fenerbahçe- Glasgow Rangers arasında bu akşam 20.45'te oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için İstanbul'a gelen İskoç taraftar Christopher Potter (41), gece saatlerinde Kirsty Mckay (37) isimli kadınla eğlence mekanından çıktı.

BİR ARABA ÇARPTI DİĞERİ EZDİ

Çift ardından taksiye binerek otele döndü. Otele ulaşan Potter, para çekmek için ATM'ye gitti. Otele dönen Potter'a, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Potter'ı arkadan gelen başka bir araç ezdi. İskoç taraftar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay polise ifade verdi. İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için geldiğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışan araç sürücüleri U.Ç. ve H.G. gözaltına alındı. Sürücüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

RANGERS: YETKİLİLERLE TEMAS HALİNDEYİZ

Kazayla ilgili İskoç Rangers futbol takımı resmi X hesabından paylaşım yaptı. Yetkililerle temas halinde olduklarını ifade eden kulüp mesajında, "İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir destekçimizin vefat ettiğini öğrenerek büyük bir üzüntü yaşadık. Kulüpteki herkesin bu inanılmaz zor zamanda aklında olan tek şey aileleri ve arkadaşları. Bu trajik olayla ilgili olarak hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Rangers taraftarı Potter'ın yaşamını yitirmesinin ardından Fenerbahçe de resmi hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı. "Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz" ifadesiyle başlayan mesajda "Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC'yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz." cümlelerine yer verildi.

İstanbul'da Glasgow Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Biri çarptı diğeri ezdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıALİ BEY:

AVRUPALI NE BİLSİN İSTANBUL TRAFİĞİNİ, ŞEHİR İÇİNDE 110 120 GİDEN ARAÇLARI, ANA YOL ÜZERİNE YAYA GEÇİDİ YAPAN ZİHNİYETİ, ORDA DURMAMASI GEREKEN TAKSİCİYİ, V.S. NE BİLSİNLER.

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Haber YorumlarıAtilla ŞENGEL:

Kendi ülkesinde geçemediği Kırmızı ışıkta burada geçmeye kalkmış.

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Haber YorumlarıYusuf Çetin:

Karşıdan karşıya geçerken çok aceleci davranmış çok üzücü..

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Haber YorumlarıSimu:

La adamlar kırmızıda durmuyor yeşilde mi dursun..

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

yazık lunaparkta koşar gibi koşarak yola atlamış

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Haber YorumlarıKimesterseni:

sahsi ezende tam okuzmus gormemis yolun ortasinda yatan adami

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Haber YorumlarıTheC:

Sarhoş muydu? Yaya geçidi de olsa insan bir bakar. Sonuçta arabaya bir şey olmuyor sana olan oluyor...

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Mal kırmızıda geçmiş

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Haber Yorumlarıizzet Ulas:

Ülkesinde trafik soldan ilerlediği için yanlış yöne bakıyor. Takside biraz olsa yavaşlaması gerekiyordu. Şehir içi trafik hızı 50km/saat olması gerekiyor.

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Yabancıların göreceği şekilde ingilizce olarak yaya geçidi den dikkatli geçin bizimkiler durmaz diye yazılsın

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