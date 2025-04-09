İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSPER A.Ş. bünyesinde çalışan İSKİ ve İGDAŞ personeli uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinden sonuç alınamaması ve düşük ücretler nedeniyle mart ayında iş yavaşlatma eylemine başladı.

SAYAÇLAR OKNAMADI

İstanbul genelinde İSKİ ve İGDAŞ sayaçları okunmayınca sistem tıkandı. İBB ilgili birimlere 2 Nisan'da gönderdiği yazıda sahadaki sayaç okuma personelinin sayısının bine yükseltilmesine rağmen 540 bin abonenin sadece yüzde 31,12'sine ait sayaçları okuduğunu belirti.

KIYAS FATURA KESİLECEK

O günden beri sayaçlar tam okunmadığı için İSKİ de su faturalarını "kıyas fatura" olarak çıkarmaya başladı. İstanbul halkı önümüzdeki günlerde İSKİ tarafından aldığı su faturalarının üzerinde "Kıyasla okunmuştur" ya da "Tahmini hesaplama yapılmıştır" ifadeleri geçecek biçimde alacak.

Öte yandan kıyas faturaların masa başında kesildiği anlardan bir görüntü de ortaya çıktı.

4 KAT FAZLA FATURA

Kıyas faturaların yüksek geldiğini ifade eden bazı İstanbullular sosyal medyadan isyan etti. Sosyal medyadan son İSKİ faturasını paylaşan aboneler ortalama faturalarına göre 4 kat daha yüksek fatura geldiğini belirtti.

KIYAS FATURA NEDİR?

Abonelerin o fatura döneminde kullandığı su miktarının ölçümü yerine önceki aylardaki ortalama tüketim miktarının baz alınarak hazırlanan faturalandırma biçimine "kıyas fatura" denmekte. Bu durum da ortalama tüketiminin altında su kullanan aboneler açısından mağduriyet yaratabilir.