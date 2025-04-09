Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin

Trump durmuyor! Dünyaca ünlü şirketi açık açık tehdit etti
ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Telefon kamerasına yakalandı
Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi

Kızını boynunu kırarak öldürdü, bileklerini kesip intihar süsü verdi
Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı

Trump'tan dünyayı karşısına alacak sözler: Ülkeler anlaşmak için...

İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye bağlı İSPER A.Ş. bünyesinde çalışan İSKİ ve İGDAŞ personeli, toplu iş sözleşmesi sürecinden sonuç alınamaması ve düşük ücretler nedeniyle iş yavaşlatma eylemine başladı. İstanbul genelinde İSKİ ve İGDAŞ sayaçları okunmayınca sistem tıkandı. İSKİ, su faturalarını 'kıyas fatura' olarak çıkarmaya başladı. İstanbullular, kıyas faturaların yüksek geldiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSPER A.Ş. bünyesinde çalışan İSKİ ve İGDAŞ personeli uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinden sonuç alınamaması ve düşük ücretler nedeniyle mart ayında iş yavaşlatma eylemine başladı.

SAYAÇLAR OKNAMADI

İstanbul genelinde İSKİ ve İGDAŞ sayaçları okunmayınca sistem tıkandı. İBB ilgili birimlere 2 Nisan'da gönderdiği yazıda sahadaki sayaç okuma personelinin sayısının bine yükseltilmesine rağmen 540 bin abonenin sadece yüzde 31,12'sine ait sayaçları okuduğunu belirti.

KIYAS FATURA KESİLECEK

O günden beri sayaçlar tam okunmadığı için İSKİ de su faturalarını "kıyas fatura" olarak çıkarmaya başladı. İstanbul halkı önümüzdeki günlerde İSKİ tarafından aldığı su faturalarının üzerinde "Kıyasla okunmuştur" ya da "Tahmini hesaplama yapılmıştır" ifadeleri geçecek biçimde alacak.

Öte yandan kıyas faturaların masa başında kesildiği anlardan bir görüntü de ortaya çıktı.

4 KAT FAZLA FATURA

Kıyas faturaların yüksek geldiğini ifade eden bazı İstanbullular sosyal medyadan isyan etti. Sosyal medyadan son İSKİ faturasını paylaşan aboneler ortalama faturalarına göre 4 kat daha yüksek fatura geldiğini belirtti.

İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı

KIYAS FATURA NEDİR?

Abonelerin o fatura döneminde kullandığı su miktarının ölçümü yerine önceki aylardaki ortalama tüketim miktarının baz alınarak hazırlanan faturalandırma biçimine "kıyas fatura" denmekte. Bu durum da ortalama tüketiminin altında su kullanan aboneler açısından mağduriyet yaratabilir.

İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBAKARA MAKARA:

Bu akpislklerin her seye zarari var. Yarabbim tez gunde kurtar bu illetlerden bizi!

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail Yasin:

Bu resmen hainlik... Ne istiyorsunuz eli silahlı devlet kurumlarını basan bir Halk mı ... Ne istiyorsunuz hainler zalimler..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.