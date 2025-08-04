İstanbul'da Boğulma Faciası: Elazığlı Genç Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Boğulma Faciası: Elazığlı Genç Hayatını Kaybetti
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Elazığlı 26 yaşındaki genç, İstanbul Beykoz'da arkadaşlarıyla girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşları kurtulmayı başarırken, genç dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

İstanbul'a arkadaşlarının yanına gezmeye giden ve denize giren Elazığlı genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, 2 gün önce Beykoz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Ömer Fırtına gezmek için İstanbul'a gitti. Fırtına, Beykoz ilçesinden arkadaşlarıyla birlikte tekne ile denize açıldı. Fırtına, gece 3 arkadaşıyla birlikte denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşları kurtulmayı başarırken Fırtına, suda kayboldu. Dalgıçların yaptığı çalışma sonucunda denizden cansız bedeni çıkartılan Fırtına, memleketi Elazığ'a gönderildi. Şahsın, öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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