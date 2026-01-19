Haberler

Avcılar'da iş yeri alevlere teslim oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da bir ahşap iş yerinde çıkan yangında ofis bölümünde bulunan tüp patladı ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve hasar tespit çalışmaları başladı.

İSTANBUL (İHA) İstanbul'un Avcılar ilçesinde ahşap sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın sırasında ofis bölümünde bulunan tüp patladı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 01.20 sıralarında Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarında bulunan Ayancık Ahşap isimli iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın sırasında ofiste bulunan tüp patladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından gerekli soğutma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda çatışmaları bitirecek adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü
Noa Lang teklifi kabul etti! Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor

Galatasaray ilk bombayı patlattı