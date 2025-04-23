İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Vatandaşları Paniğe Sürükledi

İstanbul'da deprem nedeniyle eve giremeyen vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti

İSTANBUL - İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından panikleyip evine giremeyen vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle panikleyen vatandaşlar kendini dışarıya attı. Zaman zaman artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar evlerine giremedi. Geceyi dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti. İstasyonların önünde uzun araç kuyruğu oluştu.

"Bu geceyi dışarıda geçirebiliriz"

Aracına yakıt alan Mehmet Nuri Edis, "İstanbullular için çok üzücü. Çok hissedilen bir deprem oldu. Onun için yakıt alalım dedik. Her ihtimale karşı depolarımız dolu olsun. Bu korkuyla yaşıyoruz. İnşallah tekrar böyle deprem yaşamayız. Bu geceyi dışarıda geçirebiliriz. İlerleyen zamanlarda ona göre hareket edeceğiz" dedi.

"Evde bulunmayacağız"

Eve girmeyeceğini söyleyip yakıt alan Pınar Yeşilçam ise, "Yakıt almaya geldik. Tedbirimizi alacağız. Evde bulunmayacağız. Ben 12 katta oturuyorum çok kötü yaşadık. Bugün eve girmeyi düşünmüyoruz. Çünkü bunun devamı gelecek diye bir söylenti var. Zaten İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyordu" şeklinde konuştu.