İstanbul Çatalca'da Polonez Sucuk Fabrikası İşçileri ile Polis Arasında Arbede

İstanbul Çatalca'da Polonez sucuk fabrikasında yaklaşık 53 gün önce 146 işçi giriş yolunda eylem yaptı. Polisin uyarılarına rağmen yerlerini değiştirmeyen işçiler ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul ilçesi olan Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan Polonez sucuk fabrikasında yaklaşık 53 gün önce 146 işçi sendikalaşma gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. İşçiler dün fabrikaya giriş yolunda oturma eylemi yaptı. Yol üzerinde eylem yapan işçilere Çalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan vatandaşlar ve polis arasında arbede de yaşandı. Arbedede sırasında yaralanan ve fenalaşan vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oturma eylemi yaparak fabrikanın yolunu kapatan işçiler polis ekiplerinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı ve fabrikanın yolu açıldı.

"Biz hakkımızı arıyoruz fazlasında gözümüz yok"

İşten atılan Onur Bayar, " Polonez sucuk fabrikasında çalışıyordum. Burada sendikalaşmadan dolayı bizi işimizden ettiler sendikanın yasal hakkımız olduğunu belirttik biz onlara, daha önce ki geçim sıkıntılarımızı yönetime bildirdik. İlk başta bizi 46'ıncı koddan çıkarttılar. Yüz kızartıcı suçtan çıkarttılar. Çalışma ve Sosyal güvenlik bakan yardımcısı buraya geldikten sonra, 46'ıncı kodu kaldırıp bizi 04'ten çıkarttılar. 04 yani işte küçülmeye gittikleri için bizi çıkarttıklarını söylediler. Kanunen de şöyle bir madde var küçülmeye gidip işçiyi işten çıkartan işletme altı ay içerisinde tekrar işçi alımı yapıyorsa ilk önce işten çıkardıklarını alması gerekiyor. Biz hakkımızı arıyoruz fazlasında gözümüz yok, sadece anayasal haklarımıza saygı duyulsun, ana yasal haklarımızı bize geri versinler biz başka bir şey istemiyoruz. Biz geçip üretimde tekrar çalışmak istiyoruz. İşten çıkarılan bütün çalışanlar kalifiyeli işi bilen çalışanlar. Bu gün burada hijyen eğitimi yada sağlık raporu olmayan işçiler gelip çalışıyor. Biz tekrar işimize dönüp üretim yapmak işitiyoruz" dedi.

"Bizi işe almak yerine taşeron işçiler çalıştırıyorlar"

53 gündür mücadele ettiğini söyleyen Saniye Taş, "Sekiz senedir bu fabrikada çalışıyorum. Bu fabrika Ürdünlü bir şirkete ait. Biz sendikaya üye olduğumuz için toplu olarak 146 kişiyi işten attılar ve 53 gündür biz burada mücadele ediyoruz gene işimize dönelim diye, 46 koddan işten çıkarmışlardı onu sildiler 04 yaptılar ama şu an yasal olarak bizi küçülmeye gidildiği için işten çıkardığımızı gösteriyorlar. Şu anda biz burada iken başka işçi almaması gerekiyor ve ne yazık ki bizi işe almak yerine taşeron işçiler çalıştırıyorlar. Burada ki insanların kimisi kirasını ödeyemiyor, kimisi borç altında ve öğrenciler okula başladılar hepimiz zor durumdayız işimizi geri istiyoruz. Bu günde polis ekipleri bize müdahale etti. bir çok kadın arkadaş burada darp edildi. bizim ustamız darp edildi hastaneye kaldırıldı. Biz işimizi geri istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL