Başakşehir'de iş yeri alevlere teslim oldu

Yangın, saat 22.30 sıralarında Başakşehir Eskoop Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yandaki iş yerlerine sıçrama tehlikesi bulunan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı