Isparta'da Trafik Kazası: Araç Trafoya Çarptı, İki Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç elektrik trafosuna çarptı, ardından takla atarak ters döndü. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir yolcu yaralandı.

Kaza, bugün sabah saat 10.15 sıralarında Eğirdir'in Seydim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta istikametinden Eğirdir Merkez yönüne 32 ACY 506 plakalı aracıyla seyir halinde olan Mehmet Ç., Eğirdir İlçe Turizm Müdürlüğü önüne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağında bulunan trafoya çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü. Kaza sonucu araçta bulunan Mehmet Ç. ve bir yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatılırken, elektrik trafosunda da maddi hasar meydana geldi. - ISPARTA