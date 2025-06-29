Isparta'da Su Projesine Karşı Köylülerden Sert Protesto

Isparta'nın Direkli köyünde DSİ 18. Bölge Müdürlüğü'nün doğal kaynak suyunu Darıderesi Barajı'na aktarma projesine karşı çıkan vatandaşlar, iş makinelerinin çalıştığı alana akın etti. Ellerinde bastonlarıyla eyleme gelen yaşlılar da, jandarma barikatlarını aşarak çalışma alanına girdi. Jandarma ile köylüler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, biber gazından etkilenenler ve sıcaktan bayılanlar oldu.

Isparta merkeze bağlı Direkli köyünde Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen sulama projesi kapsamında doğal kaynak suyunun Darıderesi Barajı'na aktarılmak istenmesine köylüler tepki gösterdi. Damlama sulama amacıyla başlatılan ancak içme suyu olarak kullanılacağı iddia edilen proje, köylülerin sert protestolarına neden oldu. İş makinelerinin çalıştığı alanı basan köy halkı, jandarma barikatını aşarak iş makinelerini durdurdu. Jandarma ile köylüler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, jandarma ekipleri biber gazı ile müdahalede bulundu. Bazı köylüler biber gazından etkilenirken, bazıları da sıcaktan fenalaşarak baygınlık geçirdi. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

"Bu su bizim can damarımız"

Eyleme katılan Osman Toz, yapılan çalışmanın su kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek, "Şu anda burada Isparta Merkez'e içme suyu alıyorlar. Bize devletin söylediği damlama sulama sistemi olacak diye anlattılar. Fakat suyumuzu içme suyu olarak Darıderesi Barajı'na götürmeye çalışıyorlar. Biz bu suyun buradan gitmesine karşıyız. Aşağıdaki barajdan alsınlar laf etmeyiz. Bu köyün iki doğal su kaynağı var. Tamam bize yaramayan suyu alsınlar ama öncelik bizim olmalı. Biz kendi suyumuzu kullanalım, kalanını alsınlar" dedi.

Toz, yapılan projenin şeffaf olmadığını iddia ederek, "Yetkililere sorduk, net bir cevap alamadık. İçme suyu projesi yok diyorlar ama müteahhit gelip çalışacağını söylüyor. Damla sulama izni varmış ama içme suyu izni yok. Su giderse bu köy de gider. Burada yaşam biter. Bu su bizim şah damarımız ve biz burada bu suyun alınmaması için sonuna kadar direneceğiz. Jandarma bize müdahale etti, onlar bizim canımız ama onlardan da isteğimiz bize zor kullanmasınlar" dedi.

"Bu su buradan giderse köy biter"

Bir başka köy sakini ise projenin hazırlanması sırasında köylüye hiçbir bilgilendirme yapılmadığını dile getirerek, "Bu proje çiziliyorken neden bize sormadılar? Damlama sistemi diye girildi, şimdi içme suyumuzu alıyorlar. Bu proje neye hizmet ediyor? Bize danışılmadan yapılması kabul edilemez. Bu su giderse köy biter" dedi.

Malike Göz isimli vatandaş, "Üç gündür gece gündüz savaşıyoruz. Kimse sesimizi duymuyor. Bu su giderse köy halkı ne yapacak? Biz devletimizi karşımızda değil, yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

"Kuş da, kurbağa da zarar görecek"

Köyde yaşayan başka bir vatandaş da suyun ekosistem açısından önemine dikkat çekerek, "Bu yukarıdan gelen Roma pınarı. Yıllardır buraya akar. Burası sadece bizim değil, dört köyün yaşam kaynağı. Buradan su alınırsa ekolojik denge altüst olur. Kuş da, kurbağa da yok olacak. Yeşillik diye bir şey kalmayacak. Bu köyün sonu olacak" dedi.

"Sonuna kadar direneceğiz"

Köylüler, söz konusu hattın kendi yaşamsal ihtiyaçlarını tehdit ettiğini, bu nedenle eylemlerinin süreceğini belirtti. "Bu sadece bir boru hattı değil, bu köyün geleceği" diyen köy halkı, önceliklerinin kendi yaşam kaynakları olduğunu ve seslerini duyurana kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

"Bu iş DSİ tarafından onaylı"

Çalışmayı yürüten müteahhit Ferhat Oruç ise projede herhangi bir usulsüzlük olmadığını savunarak, "Bu iş DSİ tarafından onaylı. Kafamıza göre iş yapmıyoruz. Bize ne dendi ise onu yapıyoruz. Köylüyü karşımıza almak istemiyoruz. Yaklaşık 3,5 kilometrelik kısım içme suyuna destek olacak. Geri kalanı damla sulama için. Tatlı dille anlatacağız, çünkü bu iş yapılacak" ifadelerini kullandı.

Eylemciler, yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından "Yarın sabah 08.00'de burada olacağız" diyerek alandan ayrıldı. - ISPARTA