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Isparta'da Somali Askerler Arasında Futbol Maçından Sonra Kavga: 24 Yaralı

Isparta'da Somali Askerler Arasında Futbol Maçından Sonra Kavga: 24 Yaralı
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Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerin futbol maçı sonrası çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 24 asker yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kışla içinde kendi aralarında yaptığı futbol maçında kavga çıktı. Kavgada 24 Somali uyruklu asker yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kışlada eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında yaptıkları futbol maçı sonrası tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada çok sayıda asker yaralanırken kışlaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Kışla içerisinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler ambulanslarla Isparta'da bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Isparta Valiliği'nden açıklama geldi

Konu hakkında sosyal medya hesapları üzerinde açıklama yapan Isparta Valiliği; "İlimiz merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında, futbol maçı sonrasında çıkan kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralanmıştır. Yaralılar, ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, biri dışında diğerlerinin sağlık durumları iyidir. Kışlada şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir." denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı askerlerin tedavileri sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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