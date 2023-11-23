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Isparta'da motosiklet çalan zanlı tutuklandı

Isparta'da bir evden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda zanlı yakalandı ve tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.