Isparta'da Modifiye Fuarı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Isparta'da gerçekleştirilen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı'nın yüksek gürültü ve uygunsuz görüntüleri nedeniyle Isparta Valiliği soruşturma başlattı. Sosyal medyada yayılan ahlaka aykırı görüntüler tepki topladı.

Isparta Valiliği, yüksek gürültü ve uygunsuz görüntülerle gündeme gelen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı hakkında ali soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Isparta'da 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı, hem kaydedilen uygunsuz görüntüler hem de çevrede oluşan gürültü nedeniyle tepki topladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren modifiyeli ve güçlü ses sistemine sahip araçlar ile klasik araçların çıkardığı yüksek ses, fuar alanının çevresinde yaşayan mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Yaş sınırı bulunmayan fuara kadınlar, çocuklar ve aileler de katılırken, fuar alanındaki bir minibüsün üzerine çıkan genç kızın yüksek sesli müzik eşliğinde dans ettiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Başka bir görüntüde ise katılımcılardan birinin aracının bakımını elinde alkol şişesiyle yaptığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede tepki çekti.

Isparta Valiliği, gelen tepkilerin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen modifiye araç fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayri ahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

Valilik, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
