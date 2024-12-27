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Isparta'da Kaçak Makaron Operasyonu: 14 Bin Adet Ele Geçirildi

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Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın Yalvaç ilçesinde düzenlediği operasyonda, 14 bin 80 adet kaçak makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yalvaç ilçesinde bir markete düzenlediği operasyonda, 14 bin 80 adet kaçak makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen ürünlere el konuldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Yalvaç ilçesinde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine bir operasyon gerçekleştirildi. 25 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda, bir şüpheliye ait markette yapılan aramada, 704 paket içerisinde toplam 14 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi. Kaçak makaronlara el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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