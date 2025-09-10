Isparta'da Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da kendisini bankacı olarak tanıtan bir şahıs tarafından dolandırıldığını belirten vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan operasyon sonucu, şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da 6 ay önce İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan müracaatta, bir vatandaş, kendisini bankacı olarak tanıtan kişi tarafından aranarak, "Banka hesabınıza 300 bin TL ihtiyaç kredisi tanımlandı, kullanmak istemiyorsanız verilen IBAN numarasına EFT yapmanız gerekiyor" denilerek kandırıldığını ve 393 bin 884 TL gönderdiğini bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs tespit edilerek, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yürütülen koordineli operasyon sonucu yakalandı. 8 Eylül Pazartesi günü adli makamlara çıkarılan şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA