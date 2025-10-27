Haberler

Isparta'da Dolandırıcılara Şok Baskın: 888 Bin TL ile Yakalandılar

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran iki şüpheli, düzenlenen operasyonla Tekirdağ'da yakalandı. Dolandırıcılardan 888 bin TL ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 888 bin TL ve ziynet eşyalarıyla dolandıran 2 şüpheli, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ'da yakalandı. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalvaç ilçesine bir vatandaşı "polisiz" diyerek dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma genişletildi. 20 Ekim Pazartesi günü R.Ö. isimli vatandaşın 888 bin 800 TL nakit para, 6 tam, 6 yarım, 15 çeyrek ve 1 gram altınını dolandırıcılar tarafından alınması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, şüphelilerin A.E. ve T.P. olduğu belirlendi. Şüphelilerin Tekirdağ'a kaçtıkları tespit edilerek düzenlenen operasyonla dolandırıcılıktan elde ettikleri mallarla birlikte yakalandıkları bildirildi. Yapılan aramalarda yaklaşık 42 bin TL nakit para, 1 tam, 4 yarım, 11 çeyrek ve 1 gram altın, suçtan elde edilen gelirle alınan 2 iPhone marka cep telefonu, 3 spor motosiklet, 2 kask ve 1 kask kamerası ele geçirilerek Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca el konuldu. Ayrıca, suçtan elde edildiği belirlenen bir motosikletin daha bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüpheliler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan ifadelerinin ardından 25 Ekim Cumartesi günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

