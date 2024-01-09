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Isparta'da 8 Kişi Yakalandı

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Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Isparta'da polis haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 8 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin operasyonları sonucunda dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan H.Ç., bina içinde hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan M.Ş., uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası ile aranan S.K. isimli şahıslar başta olmak üzere toplam 8 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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