'Hakkımı alamadım' dedi, aldığı paralar ile birlikte Nevşehir'de yakalandı

İstanbul'da çalıştığı iş yerinde haklarını alamadığını öne süren ve işverenine ait 1 milyon 650 bin TL ile kayıplara karışan şahıs, Nevşehir'de kaldığı otelde eski eşi ve eski kayınvalidesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay, İstanbul Tuzla'da meydana geldi. Hırdavat ve inşaat malzemeleri satışı yapan firma sahibi Erkan K., polis merkezine başvurarak yaklaşık 1 yıldır yanında çalışan Miraç Y.'nin bankadan çektiği 1 milyon 650 bin TL'yi alarak kaçtığını iddia etti. Erkan K. ifadesinde, Tuzla İçmeler'de bulunan bir banka şubesinden çektiği parayı çanta içerisinde iş yerine getirdiğini, ardından çalışanı ile birlikte depoya gittiklerini belirtti. Depo önünde araçtan indiği sırada Miraç Y.'nin kendisini iterek araca bindiğini ve içerisinde para bulunan çanta ile birlikte olay yerinden uzaklaştığını öne sürdü. Olayın ardından aracın Pendik'te bulunduğunu, şüphelinin ise eşi ve çocuklarını alarak ortadan kaybolduğunu ifade ederek şikayetçi oldu.

Nevşehir'de kaldığı tespit edildi

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Miraç Y.'nin Nevşehir'de bir otelde kaldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelinin Nevşehir merkezde bulunan bir otelde konakladığı, eski eşi Neslihan B. ile kayınvalidesi Tülün G.'nin de aynı otelde farklı odalarda kaldıkları belirlendi. Cumhuriyet savcılığı talimatıyla şüphelilerin yakalanması, üzerlerinde ve eşyalarında arama yapılması ve dijital materyallerine el konulması yönünde işlem başlatıldı. Yapılan çalışmada şüpheliler kaldıkları otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Suçlamaları reddetti

Emniyette ifade veren şüpheli Miraç Y., suçlamaları reddederek parayı gasp etmediğini savundu. İşvereninin yönlendirmesiyle çantayı alarak yola çıktığını öne süren şüpheli, daha sonra yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle karar değiştirdiğini ifade etti. Yaklaşık 1 yıl çalışmasına rağmen sigorta, maaş ve komisyon haklarının verilmediğini iddia eden Miraç Y., bu nedenle mağdur edildiğini ileri sürdü.

"Para bahçe satışından elde edilen gelir"

Nevşehir'e geliş nedenine de açıklık getiren şüpheli, Trabzon'da bulunan kendisine ait bir bahçenin satışından elde edilen gelirin söz konusu para olduğunu iddia ederek, bu parayla kayınvalidesine ait Nevşehir'in Kaymaklı beldesindeki evi yaptırmayı planladıklarını söyledi. Şüpheli, bu nedenle eşi ve kayınvalidesiyle birlikte Nevşehir'e geldiklerini beyan etti. Çantada iddia edildiği gibi 1 milyon 650 bin TL değil, 1 milyon TL bulunduğunu öne süren şüpheli, paranın bir kısmını borçları için kullandığını, kalan 640 bin TL'yi ise polis ekiplerine teslim ettiğini belirtti. Ayrıca müştekinin kendisine ve eşine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

3 şüpheli de tutuklandı

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Neslihan B. ve Tülün G. ise ifadelerinde olayla ilgilerinin bulunmadığını, paranın kaynağı ve olayın detaylarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen Miraç Y. ile birlikte eski eşi Neslihan B. ve Eski kayınvalidesi Tülün G. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı