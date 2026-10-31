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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de 4 tankerin mayına çarparak alev aldığını duyurdu

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İran Devrim Muhafızları, dün Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahtan geçen 4 petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını açıkladı. Küresel petrol arzının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda, ABD ve İsrail'in şubat sonundaki saldırılarından bu yana gerilim sürüyor.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, dün Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahlarda seyreden 4 petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan gece saatlerinde yapılan açıklamada, dün Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahtan geçmemesi yönündeki uyarılara rağmen 4 petrol tankerinin seyrine devam ettiği ve mayına çarptığı ifade edildi. Tankerlerde patlama meydana geldiği, daha sonra yangın çıktığı aktarıldı.

Küresel petrol arzının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği stratejik bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İsrail'in Şubat ayı sonunda İran'a düzenlediği saldırılardan bu yana gerilim devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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