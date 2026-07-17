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İran'dan ithal edilen 49 ton tuzu 'Çankırı tuzu' diye satacaklarmış

İran'dan ithal edilen 49 ton tuzu 'Çankırı tuzu' diye satacaklarmış
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İran'dan ithal edilen ve 'Çankırı kaya tuzu' adı altında piyasaya sürülmek istenen 49 ton 340 kilogram tuza Ankara Gümrük Müdürlüğü el koydu. Numunelerde tuzun sağlıksız faktörler barındırdığı tespit edildi.

İran'dan ithal edilen ve 'Çankırı kaya tuzu' adı altında piyasaya sürüleceği öne sürülen 49 ton 340 kilogram tuza el koyuldu.

Edinilen bilgilere göre, İran'dan ithal edilen ve 'Çankırı kaya tuzu' adı altında piyasaya sürüleceği öne sürülen 49 ton 340 kilogram tuza Ankara Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından el koyuldu. İncelenen numunelerde ise tuzun sağlıksız faktörler barındırdığı belirlendi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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