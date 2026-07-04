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İpsala'da ahıra yıldırım düştü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu, çiftlik sahibi yaralandı

İpsala'da ahıra yıldırım düştü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu, çiftlik sahibi yaralandı
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Edirne'nin İpsala ilçesinde sağanak yağış sırasında bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu, çiftlik sahibi yaralandı.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Küçük Hıdır (Hıdırköy) köyünde etkili olan sağanak yağış sırasında bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef olurken, çiftlik sahibi de yaralandı.

İpsala bölgesinde saat 18.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren sağanak yağış esnasında, köyde hayvancılıkla uğraşan Günay Karakaş'a ait ahıra yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan, oluşan elektrik akımı nedeniyle telef oldu.

Çiftlik sahibi diğer hayvanları kurtarmak isterken yaralandı

Olayın ardından ahırda bulunan diğer hayvanlarını kurtarmaya çalışan çiftlik sahibi Günay Karakaş, çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Yaralı vatandaş, İpsala Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin devamı için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ahırda maddi hasar oluştu

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından yapılan incelemelerde, hayvanların yıldırım kaynaklı elektrik akımı nedeniyle telef olduğu tespit edildi. Olayda yalnızca hayvanların değil, ahırda bulunan çeşitli malzemelerin de zarar gördüğü, yapıda ise ciddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Büyük üzüntü yaşayan çiftlik sahibi Günay Karakaş, yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, "Çok üzgünüm. 3 büyükbaş hayvanımız yıldırım düşmesi sonucu telef oldu." ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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