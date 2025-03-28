İnternet Üzerinden Cep Telefonu Satışında Dolandırıcılık: 3 Gözaltı

İnternet üzerinden cep telefonu satanları sahte dekontla dolandırdılar: 3 gözaltı

Şüphelilerden biri evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı

80 suç kaydı olan şüphelinin Pendik'te ambulansı sıkıştırdığı belirlendi

İSTANBUL - İnternet üzerinden cep telefonu satmaya çalışan kişilere müşteri gibi ulaşıp, sahte dekont belgeleriyle ödeme yaptığını gösterip dolandıran 3 şüpheli İstanbul ve Kocaeli'deki eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Sahte dekont yoluyla 37 cep telefonu çaldıkları tespit edilen şüphelilerden biri evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Polis ekipleri, cep telefonlarını internet üzerinden satmak isteyen bazı vatandaşlara müşteri gibi ulaşıp, sahte dekont belgeleriyle ödeme yaptığını gösteren dolandırıcıların yakalanması üzerine harekete geçti. Şüpheliler aynı yolla birden fazla kişiyi dolandırınca mağdur vatandaşlardan bazıları çareyi polis ekiplerine gitmekte buldu. Emniyete gidip şikayetçi olan mağdurlar polis ekiplerine verdikleri ifadelerinde, "Müşteri gibi irtibata geçtiler. Telefonun satışında anlaştık. Parayı bize gönderdiklerini gösteren bir dekont belgesini göstererek telefonu aldılar. Ancak para hesaba geçmedi. Bunu görünce şüphelilerden biri telefonla bankayı aradı. Karşımıza çıkan kadın, banka görevlisi olduğunu paranın birkaç saat içinde hesaba geçeceğini söyledi. Bizde ona inandık. Ancak para bir türlü hesaba geçmeyince dolandırıldığımızı anladık" dedi.

Mağdurların ifadelerinin ardından harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, önce şüphelilerin dolandırıcılıkta izledikleri yöntemi belirledi. Ardından kimlik tespit çalışmalarına başladı. Şüphelilerin kimlik bilgilerini ve adreslerini belirleyen polis ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'deki adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 18 Mart'ta yapılan baskında 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alınırken olayda adı geçen şüphelilerin İ.D. ve H.G. olduğu belirlendi. Öte yandan olayda gözaltına alınan şüphelilerden; İ.D'nin 80, H.G'nin 7 ve Ş.S'nin 1 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Suç makinesinin ambulansı sıkıştırdığı belirlendi

Öte yandan gözaltına alınan İ.D.'nin daha önce Pendik'te otomobiliyle ambulansa selektör yaparak takip ederek sıkıştırdığı o anları da sosyal medya sayfasında paylaştığı, şikayet üzerine yakalanan şüpheli İ.D. hakkında cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerden biri evinin gizli bölmesinde yakalandı

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden biri evinin gizli bölmesinde saklanırken polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Poliste yapılan soruşturmada, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 37 cep telefonunu çalarak sattıkları ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 1'i kadın 3 şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.