İnfluencer'a Özendi: Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 11 Bin Lira Ceza

"İnfluencer'a özendim" dedi: 11 bin lira ceza yedi

Sosyal medyada da tek teker şov yaptı: Ehliyetini alabilmek için psikoloğa başvuracak

BOLU - Bolu'da sosyal medya hesabında tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan sürücü, trafik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Ehliyetine ve motoruna el konulan şahsa 11 bin lira ceza yazıldı. Motosiklet sürücüsü "İnfluencerlar'a özeniyorum" dedi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medya hesabında motosikletiyle ön kaldırarak, 236 kilometre hızla tek teker gezdiği görüntüleri paylaşan 14 BT 272 plakalı motosikletin sürücüsü Batuhan T., akşam saatlerinde trafik polisinin takibi sonucu Kılıçarslan Mahallesi'nde yakalandı. Sürücünün ehliyetine ve motoruna 'sağlık durumunun yerinde olup olmadığı tespiti' gerekçesiyle el konuldu. Ayrıca yeniden ehliyetini almak için psikoloğa başvurmaları gerektiği öğrenildi. Motosikleti, oto kurtarıcı yardımıyla yediemine çekilen sürücüye tehlikeli araç kullanmaktan ise toplamda 11 bin 434 lira ceza kesildi.

"Birkaç tane özendiğim influencer var"

Motosikletiyle tehlikeli hareket yapan sürücü Batuhan T., influencerlara özendiğini dile getirdi. Batuhan T., "Yaptığım bir hataydı, bunun üzerine ceza ve ehliyetime el konuldu. Yaptığım doğru değil. Birkaç tane özendiğim influencer vardı. Nasip böyleymiş. Dağdan inip üzerimizi değiştirmeden ceza yedik. Yapacak bir şey yok" dedi.