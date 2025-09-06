Haberler

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın: İşyeri Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, bir mobilya imalathanesini tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya iskelethanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu Bursa Büyükşehir İtfaiyesi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası işyeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
