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İnegöl'de evinde tadilat yaparken elini kaptıran adam acil servise getirildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde tadilat yaparken yaralanan adam, elini kaptırdığı spiral makinesiyle acil servise getirildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Akhisar Mahallesinde bir evde meydana geldi. Evinde tadilat yapan Salih E. (37) spiral makinesi ile demir profil kesimi yapmaya başladı. Kesim sırasında bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptırdı. Spiral makinesi eline saplanan ve kanlar içinde kalan vatandaşa, ilk müdahaleyi iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Yaralı vatandaş elindeki spiral makinesiyle İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Acil serviste eline saplanan makine çıkarılan Salih E., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Servis İnegöl Bursa 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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