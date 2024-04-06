Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İnegöl'de arkadaşını bıçaklayan sürücü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beraber araçla şehir turu attığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Olay saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücü Süleyman D.(20) 16 NHB 22 plakalı aracıyla 3 arkadaşını da alıp Bursa'ya gezmeye gitti. Bursa'dan İnegöl'e dönerken iddiaya göre Emircan Ş., arkadaşı Süleyman D.(20)'ye sözlü şaka yaptı. Bu duruma öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. Araçtan inerek kavga etmeye başladılar. O sırada Süleyman D. Elindeki bıçakla Emircan Ş.'yi karnından bıçakla ağır yaraladı. Saldırgan Süleyman D. aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu durumu ağır olan genç ameliyata alındı. Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalanıp gözaltına aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İnegöl Bursa Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi! Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title