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İndirim Mağazasında İzdiham: Vatandaşlar Birbirini Ezdi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ucuz alışveriş çılgınlığı nedeniyle meydana gelen izdihamda vatandaşlar, yeni açılan indirim mağazasında ürünleri almak için birbirlerini ezdi.

Ucuz alışveriş çılgınlığı... Birbirlerini böyle ezdiler

Yeni açılan mağazada vatandaş birbirini ezdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde indirim mağazasının açılışında ürünleri almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. İzdiham yaşanırken vatandaşlar birbirini ezdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her şeyin 100 TL'ye satıldığı indirim mağazası açıldı. Açılan mağazada vatandaşlar ürünleri alabilmek için Alanyurt yolundaki iş yerinin önünde saatlerce beklediler. Yüzlerce vatandaş, kapıların açılması ile birlikte birbirlerini ittirerek içeri girmeye çalıştılar. Kapıların açılmasıyla birlikte izdiham yaşanırken vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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