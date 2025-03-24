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Ilısu Barajı'nda Bot Battı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Batman'da Ilısu Barajı'na balık tutmaya gidenlerin botu battı. Olayda 1 kişi boğularak hayatını kaybederken, bir kişi kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ilısu Barajı'nda balık tutmaya gidenlerin botu battı: 1 ölü

BATMAN - Batman'da Ilısu Barajı'nda balık tutmaya gidenlerin botlarının batması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ilısu Barajı'nda Başarı köyü mevkisinde balık tutmaya giden Mehmet Er ve İsmail Kofan'ın içinde olduğu bot, henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.

Er,, barajda boğularak hayatını kaybederken Kofan yüzerek kıyıya çıktı. Kofan, çevrede bulduğu fiber botla Er'in cenazesini kıyıya çıkarttı. Eren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
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