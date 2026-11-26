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Karadeniz'de ekim ayında insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar alan 3 bin 300 ton nohut yüklü Rus bayraklı "FORTIS" adlı kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Geçiş sırasında İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, geminin söküm işlemleri için Aliağa'ya götürüleceği öğrenildi.

Karadeniz'de insansız hava aracı saldırısında isabet alan 3 bin 300 ton nohut yüklü Rus bayraklı "FORTIS" adlı kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Mersin'e doğru seyir halindeyken ekim ayı ortasında Karadeniz'de düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar alan 108 metre uzunluğundaki "FORTIS" isimli genel kargo gemisi için başlatılan nakil süreci devam ediyor. Saldırının ardından 10 kişilik mürettebatı tahliye edilen ve Giresun'un Keşap ilçesi kıyılarına sürüklenen gemi, Giresun Limanı'nda kurtarma ve soğutma operasyonuna alınmıştı.

Limandaki soğutma çalışmaları sırasında ambarındaki yükün yanması nedeniyle Giresun genelinde keskin bir yanık nohut kokusu yayılmış; yapılan teknik incelemelerin ardından 1985 yapımı 3 bin 734 DWT taşıma kapasiteli geminin hurdaya çıkarılmasına karar verilmişti.

Marinsal Shipping'e ait "Marinsal III" römorkörü tarafından Giresun'dan çekilerek İstanbul Boğazı açıklarına getirilen geminin Boğaz geçişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı "Kurtarma-3", "Kurtarma-9" ve "Mehmetçik" römorkörlerinin refakatinde güvenli şekilde tamamlandı. Geçiş esnasında İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, geçişini tamamlayan geminin "Marinsal III" römorkörü yedekliğinde söküm işlemlerinin gerçekleştirileceği İzmir Aliağa'ya götürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı