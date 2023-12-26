Iğdır'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda bir kişi tutuklandı ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Halfeli Beldesi ve Taşlıca köyünde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adat Nop Navzer marka piyade tüfeği, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet 20 kalibre tabanca, silahlara ait 5 adet şarjör, 19 adet 7.9 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 290 adet 7.62 mm çapında, 20 adet 5.56 mm çapında ve 36 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR