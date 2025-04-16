Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Önder'in 12 saat süren zorlu ameliyatını adım adım anlattılar: Hem diseksiyon vardı hem kalp krizi

Doktorlar 12 saat süren zorlu ameliyatı adım adım anlattı
İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

Bahçeli'nin çağrısına İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt
Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat için karar verildi

Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 4 Bin 51 Litre Ele Geçirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da gerçekleştirilen operasyonda, 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, iki işyerinde arama yaparak 5607 Sayılı Kanuna muhalefet eden 4 şahsa adli işlem başlattı.

Iğdır'da 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

IĞDIR - Iğdır'da yapılan operasyonda 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Iğdır genelinde her türlü kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede iki ayrı işyerinde gerçekleştirilen adli arama neticesinde 4 bin 51 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 4 şahsa adli işlem yapıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.