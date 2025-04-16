Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 4 Bin 51 Litre Ele Geçirildi

Iğdır'da 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

IĞDIR - Iğdır'da yapılan operasyonda 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Iğdır genelinde her türlü kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede iki ayrı işyerinde gerçekleştirilen adli arama neticesinde 4 bin 51 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 4 şahsa adli işlem yapıldı.