İBB soruşturmasında tutuklu bulunan İSTAÇ Genel Müdürü Togay cezaevinde rahatsızlandı

İBB soruşturmasında tutuklu bulunan İSTAÇ Genel Müdürü Togay cezaevinde rahatsızlandı
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İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, tutuklu bulunduğu cezaevinde yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının dördüncü dalgasında tutuklanan Togay, dört saatlik tedavinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic.A.Ş. (İSTAÇ) Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, dün akşam 19:00 sularında yüksek tansiyon kapsamında rahatsızlandı. Acil butonuna basan Togay, cezaevi yönetimi tarafından ambulansla cezaevine ait hastaneye kaldırıldı. Klostrofobisi ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olan Togay, 4 saat tedavi gördükten sonra cezaevine geri gönderildi.

TOGAY, İBB'YE YÖNELİK DÖRDÜNCÜ OPERASYONDA TUTUKLANMIŞTI

İBB soruşturmasında 23 Mayıs'ta düzenlenen dördüncü operasyonda 46 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık 36 kişiyi tutuklama talebiyle, 10 kişiyi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. İBB'ye yönelik dördüncü operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerden 25'i tutuklanırken 21'i de adli kontrolle serbest bırakıldı. 25 Mayıs'ı 26 Mayıs'a bağlayan gece yarısı açıklanan mahkeme kararlarına göre tutuklanan isimlerden biri de İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay'dı.

ZİYA GÖKMEN TOGAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüphleliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN'ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ŞubeMüdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıylaşüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleridevam etmektedir.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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