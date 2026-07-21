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Hürmüz Boğazı'ndaki 2 petrol tankerinde patlama ve yangın

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 2 petrol tankerinde patlama sonucu yangın çıktığını duyurdu. Açıklamada, ABD'nin bölgedeki kötülükleri devam ettiği sürece boğazın kapalı kalacağı ve hiçbir enerji ihracatına izin verilmeyeceği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazından geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama sonucu yangın çıktığını belirterek, "ABD'nin bölgedeki kötülükleri devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı kapalı kalacak ve bölgeden bir damla petrol, doğal gaz veya bir paket kimyasal gübre bile ihraç edilemeyecek" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan sabaha karşı yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın tehlikeli güney güzergahından geçmeye çalışan 2 tankerde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı ifade edildi. Açıklamada, "Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme görevine devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmayan güney rotasından geçmeye çalışan, yönetmeliklere uymayan 2 petrol tankeri, patlama sonucu alev aldı ve durmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri şu anda bu gemilerin mürettebatını bölgeden tahliye ediyor. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, nakliye şirketlerini mürettebatlarının ve gemilerinin sağlığı konusunda dikkatli olmaları, ABD ordusundan gelen yanlış bilgilere güvenmemeleri ve tehlikeli rotalardan kaçınmaları konusunda bir kez daha uyarıyor. ABD'nin bölgedeki kötülükleri devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı kapalı kalacak ve bölgeden bir damla petrol, doğal gaz veya bir paket kimyasal gübre bile ihraç edilemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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