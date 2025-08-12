Hollanda'dan Türkiye'ye Gelen Kamyonda 55 Bin Euro Bulundu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan bir kargo kamyonunda, sürücünün beyan etmediği toplam 55 bin euro gümrükte yakalandı. Para koltuklarda ve gösterge panelinde gizlenmiş halde bulundu.

Hollanda'dan Türkiye'ye gelen kargo kamyonunda, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki, Bulgaristan gümrüğünde beyan edilmeyen 55 bin euro yakalandı.

Kapitan Andreevo Gümrük Muhafaza Birimi memurları, Türkiye'ye gitmek üzere gelen yabancı plakalı bir kargo kamyonunda arama yaptı. Hollanda'dan Türkiye'ye eşya taşıdığını belirten S.K. isimli Türk vatandaşı sürücü, beyan edecek başka bir şeyinin olmadığını söyledi.

Koltuk ve gösterge paneline gizlenmiş

Risk analizi sonucu detaylı aramaya alınan araçta, sürücü kabinindeki koltukların sırtlıklarında ve ön paneldeki fabrika boşluklarda 9 paket halinde 20, 50, 100 ve 200 banknotlardan oluşan toplam 55 bin euro bulundu.

Ele geçirilen beyan edilmemiş para toplam 55 bin euroya el konulduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
