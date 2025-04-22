Hindistan'da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü
Hindistan'ın kontrolündeki Cemmu ve Keşmir bölgesinde turistlere düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu Keşmir Direnişi adlı örgüt üstlendi.
Hindistan'ın kontrolündeki Cemmu ve Keşmir bölgesinde turistlere yönelik silahlı terör saldırısı düzenlendi.
26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırının, Anantnag bölgesindeki turistik bir bölge olan Pahalgam'da yer alan ve sadece yürüyerek veya hayvanlarla ulaşılabilen Baisaran'da düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, bir grup turistin hedef alındığı saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
SALDIRIYI KEŞMİR DİRENİŞİ ÜSTLENDİ
Saldırının sorumluluğunu Keşmir Direnişi adlı örgüt üstlendi. Bölgeye 85 binden fazla yabancının yerleştirilerek "demografik değişim" yapıldığını öne süren örgüt, "Bu nedenle, bölgeye yasa dışı yerleşmeye çalışanlara yönelik şiddet devam edecek" açıklamasını yaptı.
"BU ALÇAKÇA EYLEMİN ARKASINDAKİLER ADALETE TESLİM EDİLECEK"
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, "Bu alçakça eylemin arkasındakiler adalete teslim edilecek, cezasız kalmayacaklar. Kötü emelleri asla başarıya ulaşamayacak. Terörle mücadele kararlılığımız sarsılmaz ve daha da güçlenecek" dedi.