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Helene Kasırgası'nın Bilançosu: 105 Can Kaybı

Helene Kasırgası'nın Bilançosu: 105 Can Kaybı
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ABD'de etkili olan Helene Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi. Kuzey Carolina'da özellikle ağır kayıplar yaşanırken, bölgede kayıp olan kişiler ve kesintilerle ilgili endişeler artıyor. Kasırganın neden olduğu hasarın 95-110 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

ABD'de etkili olan Helene Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde Perşembe günü gece saatlerinde kategori 4 seviyesinde karaya çıkan, Georgia, Virginia, Tennessee, Güney Carolina ve Kuzey Carolina'da etkili olan Helene Kasırgası'nda bilanço artıyor. Kasırgadan en çok etkilenen Kuzey Carolina eyaletindeki Buncombe County'de en az 30 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yaklaşık bin kişinin kayıp olduğu öğrenilirken, eyalet genelindeki elektrik ve mobil hizmet kesintilerinin devam ettiği, ekiplerin kapanan yolları trafiğe açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Eyaletteki birçok akaryakıt istasyonunun kapalı olması nedeniyle, açık olan istasyonlarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle ülke genelinde toplam 105 kişinin öldüğü, can kaybı sayısının artabileceği belirtildi. Kızıl Haç'ın evlerinden tahliye edilenler için açtığı 140 barınma merkezine 2 binden fazla kişi sığındı. Altı eyalette federal acil durum ilan edilen ülkede kasırganın yol açtığı yıkımın 95-110 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuzey Carolina Carolina florida

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