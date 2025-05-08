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Hazine arazisi üzerindeki evler, aileler tarafından yıkıldı

Hazine arazisi üzerindeki evler, aileler tarafından yıkıldı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde üç aile, hazine arazisi üzerine kurulu evlerinin yıkım kararı alınca, yıkım ücretinin kendilerinden tahsil edileceğini öğrenince kendi evlerini iş makineleriyle yıktı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde üç aile, satışı yapılan hazine arazisindeki evleri için mahkemenin yıkım kararı aldığını ve yıkım ücretinin kendilerinden tahsil edileceğini öğrenince, evleri tuttukları iş makineleri ile kendileri yıktı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ömer Aktaş, Mehmet Aktaş ve Ahmet Karaaslan, Asya Mahallesi'nde dedelerinden kalma 3 ev için üzerinde bulunduğu hazine arazisi satılınca evler için de yıkım kararı çıktığını öğrendi. Evlerin yıkımı için bölgeye güvenlik güçleri ve yıkım ekipleri sevk edildi. Yıkım ücretinin kendilerinden tahsil edileceğini öğrenen aileler, tuttukları iş makineleri ile kendi evlerini kendileri yıktı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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