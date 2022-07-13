- Haymana'da yanan midibüsü vatandaşlar söndürdü

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde bir vatandaşa ait yolcu midibüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Yanan aracı vatandaşlar söndürdü.

Alınan bilgiye göre yangın, Ankara'nın Haymana ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Süslü Güçlü' ye ait yolcu midibüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı gece evinin önünde yanmaya başladı. Yanan araç bölgede oturan mahalle sakinleri tarafından söndürülmesine rağmen kullanılamayacak hale geldi. 3 gün önce de bahçesindeki deposunun aynı şekilde bilinmeyen bir nedenden dolayı yandığını belirten Güçlü, çok mağdur olduğunu belirtti. Olay yeriyle ilgili inceleme başlatıldı.